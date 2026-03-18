Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VneTraffic

Ngày 18-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm giao thông theo phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Trước đó, qua ứng dụng này, người dân đã gửi video về việc một xe khách đi không đúng phần đường trên tuyến ĐT793, đoạn qua xã Trà Vong.

Phòng CSGT đã giao Đội CSGT số 1 mời tài xế vi phạm đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế N.V.T (sinh năm 1988, ngụ xã Thạnh Đức) thừa nhận đã điều khiển xe ô tô khách đưa rước công nhân đi sai phần đường như phản ánh. Đội CSGT số 1 đã lập biên bản xử phạt hành vi “đi không đúng phần đường quy định”, với mức phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, qua thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT Tây Ninh cũng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác. Điển hình, ngày 16-3, tài xế K.V.T (ngụ xã Châu Thành) bị xử phạt 19 triệu đồng do chạy xe ngược chiều; tài xế T.T.K bị xử phạt do dừng, đỗ xe không đúng quy định...

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh từ người dân thông qua các kênh như VNeTraffic cho thấy hiệu quả trong công tác giám sát xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Hiện nay, Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên toàn địa bàn, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

*Chiều 17-3, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D.N.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông từ người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 8 giờ 24 phút ngày 16-3, tại Km02 trên tuyến ĐT.757 (đoạn qua xã Phú Riềng), xe ô tô tải biển số 93H-067.xx do tài xế D.N.T. điều khiển đã thực hiện hành vi vượt xe tại vị trí không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh phương tiện vượt ẩu được camera ghi nhận

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 đã tiến hành xác minh, mời tài xế và chủ phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan Công an, tài xế D.N.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với tài xế vi phạm

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt tài xế D.N.T. với số tiền 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

