Pháp luật

An ninh - trật tự

Xử phạt tài xế xe khách lấn làn suýt gây tai nạn trên đèo Khánh Lê

SGGPO

Chiều 13-10, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.M. (46 tuổi, trú xã Vạn Ninh) về hành vi “vượt xe trong trường hợp không được vượt”, theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

z7112219947778_3dfd409dd2af7586407bf0d29b6ed910.jpg
Tài xế M. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 9-10, ông M. điều khiển xe khách biển số 51H... chạy hướng Nha Trang - Đà Lạt trên quốc lộ 27C. Khi đến Km 56+50 (đèo Khánh Lê), phía trước có xe container đang lên dốc chậm, ông M. cho xe vượt sang làn ngược chiều trong khu vực cấm vượt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông M. thừa nhận vi phạm; bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan công an, hành vi này rất nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế như đèo Khánh Lê. CSGT khuyến cáo các tài xế cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc.

Camera hành trình ghi lại sự việc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe khách do ông M. điều khiển lấn làn ngay trên cầu Gộp Dài, đèo Khánh Lê, suýt va chạm với xe chạy hướng ngược lại. Đoạn đường này có vạch kẻ liền, nằm trên cầu và gần khúc cua khuất tầm nhìn, song tài xế vẫn cố vượt và có lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

xe khách vượt ẩu đèo Khánh Lê tỉnh Khánh Hòa Nha Trang Đà Lạt quốc lộ 27C vượt ẩu tai nạn giao thông an toàn giao thông cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa Nghị định 168

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn