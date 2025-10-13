Xử phạt tài xế xe khách lấn làn suýt gây tai nạn trên đèo Khánh Lê

Chiều 13-10, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.M. (46 tuổi, trú xã Vạn Ninh) về hành vi “vượt xe trong trường hợp không được vượt”, theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

Tài xế M. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 9-10, ông M. điều khiển xe khách biển số 51H... chạy hướng Nha Trang - Đà Lạt trên quốc lộ 27C. Khi đến Km 56+50 (đèo Khánh Lê), phía trước có xe container đang lên dốc chậm, ông M. cho xe vượt sang làn ngược chiều trong khu vực cấm vượt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông M. thừa nhận vi phạm; bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan công an, hành vi này rất nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế như đèo Khánh Lê. CSGT khuyến cáo các tài xế cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc.

Camera hành trình ghi lại sự việc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe khách do ông M. điều khiển lấn làn ngay trên cầu Gộp Dài, đèo Khánh Lê, suýt va chạm với xe chạy hướng ngược lại. Đoạn đường này có vạch kẻ liền, nằm trên cầu và gần khúc cua khuất tầm nhìn, song tài xế vẫn cố vượt và có lời lẽ thiếu chuẩn mực.

HIẾU GIANG