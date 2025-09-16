Xử phạt tài xế đi ngược chiều vòng xoay

Pháp luật

Ngày 16-9, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế P.N. (sinh năm 1990, trú xã Bàu Lâm, TPHCM) điều khiển xe tải biển kiểm soát 72H-004xx vì hành vi đi ngược chiều tại vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu.

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều ở vòng xoay Vũng Tàu
Tài xế lái xe tải đi ngược chiều ở vòng xoay Vũng Tàu

Theo đó, sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại vào trưa cùng ngày tại vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu.

Chiếc xe tải đi từ hướng đường 3-2 thay vì phải đi theo vòng xoay để sang đường Thi Sách thì tài xế đánh lái đi ngược chiều.

Clip được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bày tỏ bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm hành động của tài xế dù không xảy ra va chạm.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết nguyên nhân do đi theo chỉ dẫn từ ứng dụng bản đồ trên điện thoại.

Hành vi của tài xế bị xử lý theo quy định về đi ngược chiều và đi sai vòng xuyến theo Nghị định 168-2024-NĐ-CP, hiệu lực từ 1-1-2025. Trong đó, riêng mức phạt tiền với lỗi đi ngược chiều tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6.

