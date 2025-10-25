Xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt kim ngạch 8,4 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Nam Hải, kết thúc niên vụ 2024-2025 (từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025), Việt Nam đã xuất hơn 1,55 triệu tấn cà phê (tăng 1,8% về sản lượng), đạt kim ngạch lên tới 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về kim ngạch so với niên vụ 2023-2024.

Ngày 25-10, giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng giá cà phê tại Tây Nguyên lên 118.500 đồng/kg – mức cao nhất trong 5 tuần qua.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê tăng 2.100 đồng/kg, giao dịch ổn định ở mức 117.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 118.500 đồng/kg, tăng gần 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, khi giá cà phê được thu mua ở mức 118.000 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua ở khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tăng mạnh do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn, khiến việc thu hoạch và phơi sấy bị gián đoạn. Nguồn hàng giảm, trong khi doanh nghiệp đẩy mạnh gom để giao đơn, nên giá bị đẩy lên nhanh chóng.

Nông dân các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê 2025-2026

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, niên vụ thu hoạch cà phê 2025-2026 vừa chính thức bắt đầu. Theo đánh giá từ nhiều nguồn khảo sát thì có thể sản lượng niên vụ này sẽ tăng khoảng 10% so với niên vụ 2024-2025.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, kết thúc niên vụ 2024-2025 (từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025), Việt Nam đã xuất hơn 1,55 triệu tấn cà phê (tăng 1,8% về sản lượng), đạt kim ngạch lên tới 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về kim ngạch so với niên vụ 2023-2024. Như vậy, giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 5.610 USD/tấn, tăng 52,7% so với niên vụ trước. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay ở nước ta.

Các doanh nghiệp lớn như Intimex, Simexco, Tín Nghĩa và Trung Nguyên Legend đang đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng thị trường Ấn Độ và Trung Đông – nơi nhu cầu cà phê Robusta hòa tan tăng nhanh.

Tại Hội nghị triển khai sản xuất cà phê niên vụ 2025-2026 vừa diễn ra tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung lưu ý: Để ngành hàng cà phê duy trì đà tăng trưởng một cách bền vững trong thời gian tới, Vicofa với vai trò cầu nối cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát triển sản xuất cà phê theo hướng bền vững, tăng cường truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, giảm xuất khẩu thô.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy áp dụng các quy trình canh tác giảm phát thải, tiết kiệm chi phí đầu vào (giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiết kiệm…).

Nông dân xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026

Thứ trưởng Hoàng Trung khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cần nâng cao nhận thức và khả năng tuân thủ yêu cầu của các nước nhập khẩu, đặc biệt là quy định EUDR của Liên minh châu Âu. EUDR vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho ngành cà phê phát triển bền vững, nâng cao giá trị, chất lượng và uy tín trên thế giới.

