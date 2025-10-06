Cà phê Việt Nam lập kỷ lục giá xuất khẩu hơn 5.658 USD/tấn

Trong 9 tháng đầu năm 2025, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam ước đạt 5.658 USD/tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2024 – mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Thu hoạch cà phê chín - một trong những yêu cầu tham gia chuỗi liên kết giữa nông dân và Công ty Vĩnh Hiệp

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, cà phê trở thành điểm sáng nổi bật khi lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt 6,9 tỷ USD.

Khối lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn, tăng 11,1% nhưng giá trị tăng tới 61,4% nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh. Các thị trường chủ lực tại châu Âu như Đức, Italia, Tây Ban Nha đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 40%, cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu về Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo trong quý IV, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ nhu cầu tiêu dùng mùa lễ hội và giá nông sản thế giới ở mức cao. Toàn ngành kỳ vọng sẽ vượt mốc 70 tỷ USD trong năm 2025.

PHÚC VĂN