Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê “Lâm Đồng”

Sáng 15-10, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN đã trao chỉ dẫn địa lý “Lâm Đồng” hai dòng cà phê Arabica và Robusta của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng với diện tích 327.000ha (chiếm 45,02% diện tích cà phê cả nước), sản lượng năm 2025 ước đạt khoảng trên 1 triệu tấn (chiếm 50,49% tổng sản lượng cà phê cả nước).

0L1A1248.JPG
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN đã trao chỉ dẫn địa lý “Lâm Đồng” cà phê của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 6 vùng sản xuất cà phê ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã được công nhận với diện tích 2.268,48ha liên kết với 1.404 hộ dân. Các công nghệ chủ yếu được áp dụng bao gồm hệ thống tưới tiết kiệm nước, bón phân thông minh qua hệ thống tưới, và quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM), góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm.

0L1A1192.JPG
Khách mời thưởng thức cà phê đặc sản Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý “Lâm Đồng” cho cả hai dòng cà phê Arabica và Robusta với các sản phẩm cà phê nhân, cà phê hạt rang và cà phê bột không chỉ khẳng định chất lượng, uy tín và bản sắc riêng biệt của cà phê Lâm Đồng, mà còn mở ra cơ hội mới trong phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ bền vững.

ĐOÀN KIÊN

