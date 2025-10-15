Dự báo xuất khẩu cà phê vượt kế hoạch 7,5 tỷ USD trong năm 2025

Ngày 15-10, thị trường cà phê trong nước ghi nhận mức tăng đáng kể sau nhiều phiên đi ngang.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 700 đồng/kg, đưa mức giá trung bình đạt 114.400 đồng/kg – mức cao nhất trong hai tuần qua. Cụ thể, Đắk Lắk đạt 114.500 đồng/kg, Gia Lai đạt 114.200 đồng/kg và Lâm Đồng lên 113.700 đồng/kg.

Đà tăng này được lý giải bởi giá cà phê thế giới khởi sắc và tồn kho giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ phục hồi trước mùa lễ hội cuối năm. Ngoài ra, lực mua từ các nhà rang xay quốc tế gia tăng cũng góp phần hỗ trợ giá nội địa.

Niềm vui được mùa, được giá của nông dân tỉnh Đắk Lắk khi bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê 2025-2026

Thông tin từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, trong tháng 9-2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 81.000 tấn, trị giá 462 triệu USD, tăng 58% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ 2024. Như vậy, đến hết tháng 9, xuất khẩu cà phê đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7,01 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng 62% về trị giá so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với mức 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Với việc đã đạt hơn 7 tỷ USD trong 9 tháng, chắc chắn trong năm 2025 xuất khẩu cà phê sẽ vượt kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra là 7,5 tỷ USD, thậm chí hoàn toàn có thể thiết lập những mốc mới về giá trị xuất khẩu. Bởi, yếu tố quan trọng nhất giúp cho xuất khẩu cà phê vượt mốc 7 tỷ USD trong 9 tháng qua chính là giá cả được dự báo vẫn ở mức cao trong quý 4 này.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 9-2025, giá bình quân cà phê xuất khẩu là 5.700 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 8-2025. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá cà phê xuất khẩu đạt bình quân 5.655 USD/tấn, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, trong 3 tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội và mùa đông ở nhiều quốc gia. Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là khi đã bắt đầu có cà phê từ vụ mới.

Hiện ngành cà phê Việt Nam bắt đầu bước vào niên vụ thu hoạch 2025-2026 (từ tháng 10-2025 đến tháng 9-2026). Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ mới sẽ tăng khoảng 7% so với niên vụ 2024-2025 và đạt khoảng 31 triệu bao, trong đó 24,6 triệu bao sẽ dành cho xuất khẩu.

ĐỨC TRUNG