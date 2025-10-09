Việt Nam xuất khẩu bưởi sang Australia và nhập khẩu việt quất về Việt Nam

Sáng 9-10 tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Australia và nhập trái việt quất của Australia về Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Đại sứ quán Australia đã ký kết điều kiện nhập khẩu quả việt quất Australia vào Việt Nam và Tài liệu Operational Work Plan (kế hoạch triển khai hành động) - điều kiện nhập khẩu quả bưởi Việt Nam vào Australia.

Các đại biểu chụp hình tại buổi lễ sáng nay

Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird cho biết, rất vui mừng được tham dự lễ công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam sang Australia và quả việt quất của Australia sang Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Bà cũng cho biết, Australia hiện đang cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm chất lượng cao như bông, lúa mì, thịt đỏ, sữa và rau quả, trong khi nhu cầu của Australia với nông sản Việt Nam là thủy sản, cà phê, gạo và trái cây.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird phát biểu tại sự kiện sáng 9-10

Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định với khoảng cách địa lý không xa, quả việt quất của Australia có thể được vận chuyển tới thị trường Việt Nam chỉ sau 24 giờ kể từ khi thu hoạch. Đồng thời, người tiêu dùng Australia cũng mong sớm được thưởng thức trái bưởi Việt Nam tại Australia.

Trước khi sự kiện diễn ra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí, cho biết, ngay sau lễ ký kết hôm nay (9-10), trái bưởi của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu vào thị trường nhiều tiềm năng là Australia.

“Đến thời điểm này, chúng ta đang xuất khẩu 8 loại trái cây sang thị trường Australia. Sự kiện Australia chính thức mở cửa cho bưởi Việt Nam là cơ hội để Việt Nam xúc tiến mở rộng thị trường cho những loại trái cây - nông sản khác của Việt Nam sang thị trường tiềm năng này”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung phát biểu

Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, Việt Nam đang có lợi thế rất lớn về xuất khẩu bưởi do sản xuất và thu hoạch trái quanh năm với sản lượng có thể cung ứng tới 1,2 triệu tấn mỗi năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng Australia rất lớn và thị trường này chưa được cung ứng đủ.

Còn ông Huỳnh Thành Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, để đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với trái bưởi xuất khẩu sang Australia, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại các địa phương triển khai tập huấn, phổ biến các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, hướng dẫn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi xuất khẩu.

PHÚC HẬU