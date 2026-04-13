Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

Chiều 13-4, Bộ Công thương cung cấp bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản, cho thấy xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng kim ngạch trong tháng 3 và quý 1 do nhu cầu tại nhiều thị trường phục hồi.

Một điểm thu mua sầu riêng phục vụ xuất khẩu tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ Công thương, trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 532,21 triệu USD, tăng 51,6% so với tháng 2 và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý 1, kim ngạch đạt 1,53 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 50,97% tổng kim ngạch trong quý 1 (tăng so với mức 44,73% cùng kỳ năm 2025). Xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng 6-17%, trong khi Hà Lan, Malaysia, Đức tăng 50-82% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến đạt 4,65 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2025. Song, nhập khẩu rau quả của Trung Quốc từ Việt Nam tăng 65,4%, khiến thị phần của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Trung Quốc tăng từ 8,72% lên 14,43%.

Cơ cấu nguồn cung vào Trung Quốc có sự thay đổi. Chile vẫn là nguồn cung lớn nhất nhưng kim ngạch giảm 19,8%. Trong khi đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines.

Bộ Công thương dự báo trong quý 2, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng khi nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và mã số vùng trồng vẫn là điều kiện quan trọng để duy trì xuất khẩu vào các thị trường có tiêu chuẩn cao.

Các thị trường xuất khẩu rau quả vào Trung Quốc, nguồn số liệu: Bộ Công thương

STT Thị trường 2 tháng năm 2025 (nghìn USD) 2 tháng năm 2026 (nghìn USD) Tổng 4.651.053 4.646.842 1 Chile 2.493.896 2.000.293 2 Thái Lan 556.806 838.653 3 Việt Nam 405.460 670.711 4 Malaysia 32.843 121.974 5 Philippines 105.701 116.885 6 Campuchia 66.774 73.258 7 Australia 84.397 73.119 8 Indonesia 99.813 69.156 9 Ấn Độ 20.980 65.596 10 Nga 29.906 64.439 Thị trường khác 754.478 552.758

PHÚC HẬU