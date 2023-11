Xung đột Hamas – Israel: Quân đội Israel tiến vào trung tâm thành phố Gaza

Phát biểu họp báo, ông Gallant nêu rõ: “Chúng tôi đang ở trung tâm thành phố Gaza”, đồng thời tái khẳng định cuộc xung đột “không thể dừng lại” cho đến khi phong trào Hamas bị “loại bỏ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza để giám sát và hành động chống lại các mối đe dọa an ninh, cũng như ngăn chặn bất cứ ai có ý định làm hại quốc gia Do Thái.

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã khiến 10.328 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng.

Cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng Nhân đạo Liên hợp quốc Jens Laerke cảnh báo, các dịch vụ của Gaza sắp đạt đến "điểm giới hạn" do không có nguồn cung cấp nhiên liệu; đồng thời cho biết, đến nay, trong số 569 xe tải chở hàng viện trợ tới khu vực này, không có chiếc nào mang theo nhiên liệu.

Tuần trước, người đứng đầu nhóm viện trợ của LHQ Martin Griffiths cho biết đã có "một số tiến bộ" trong các cuộc đàm phán về việc đưa nhiên liệu vào Dải Gaza, nhưng không nêu chi tiết.