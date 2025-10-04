Yêu đất nước qua thơ Tố Hữu - Tri ân một tượng đài thi ca của dân tộc

Chiều 3-10, lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2025) đã diễn ra trang trọng tại Bảo tàng Tố Hữu (Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội) với chủ đề “Yêu đất nước qua thơ Tố Hữu”.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại lễ kỷ niệm 105 ngày sinh nhà thơ Tố Hữu. Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tố Hữu không chỉ là nhà cách mạng kiên trung mà còn là nhà văn hóa lớn, ngọn cờ đầu của văn nghệ cách mạng Việt Nam. Ông là nhà thơ của đất nước, của nhân dân, của cách mạng”. Cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn gắn bó trọn vẹn với lý tưởng cộng sản, với quan niệm “Trăm năm duyên kiếp: Đảng và Thơ”.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sự kiện là dịp tri ân một “cây đại thụ” của nền thơ ca cách mạng, đồng thời khơi dậy ký ức về một thời thơ ca trở thành vũ khí tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin, hun đúc khát vọng độc lập tự do.

Trong chương trình, công chúng xúc động lắng nghe những câu chuyện, kỷ niệm về tác giả Từ ấy từ các khách mời: Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa; bà Ngô Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn, Trưởng Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn Hà Nội. Bên cạnh đó, triển lãm “Tem và thơ: Dấu ấn Tố Hữu qua năm tháng” do Bảo tàng phối hợp Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức đã mang đến cái nhìn mới mẻ về một đời thơ gắn bó trọn vẹn với cách mạng và nhân dân.

Các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Tố Hữu

Không gian sự kiện còn đậm chất nghệ thuật qua những tác phẩm thư pháp và giao lưu thơ ca, để mỗi người như được sống lại cùng tinh thần “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim”. Ông Nguyễn Vũ Phương, con trai nhà thơ cho biết, dịp này cũng đánh dấu 5 năm hoạt động của Bảo tàng Tố Hữu, nơi khởi nguồn từ căn nhà lưu niệm do bà Vũ Thị Thanh, phu nhân nhà thơ, xây dựng từ năm 2009. “Nơi đây dần trở thành địa chỉ sinh hoạt ngoại khóa của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa tình yêu thơ ca và lịch sử cách mạng”, ông Nguyễn Vũ Phương chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tố Hữu là dịp tri ân một tượng đài thi ca của dân tộc, gợi nhắc thời kỳ thơ ca trở thành vũ khí tinh thần, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của những vần thơ yêu nước, luôn sống mãi trong trái tim nhân dân.

MAI AN