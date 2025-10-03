Phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số với phát triển du lịch

Ngày 3-10, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (trong đó giai đoạn I từ 2021-2025).

Đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong 5 năm qua, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức 15 lễ hội truyền thống tiêu biểu, xây dựng 36 mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa, đồng thời mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể và 29 chương trình nghiên cứu.

Dự án cũng hỗ trợ kinh phí cho 69 điểm đến du lịch để cải tạo, nâng cấp chất lượng các dịch vụ, đầu tư xây dựng 48 làng, bản văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, 3.220 nhà văn hóa, khu thể thao tại các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ xây mới hoặc trùng tu nâng cấp.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy phát biểu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho biết, dự án đã góp phần lan tỏa, khôi phục và bảo tồn bản sắc văn hóa cốt lõi của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với thu hút đầu tư về du lịch, làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, với lợi thế diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đa dạng cùng sự phong phú về văn hóa dân tộc, Lâm Đồng xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển văn hóa và du lịch.

Tại Lâm Đồng, dự án đã hỗ trợ 111 bộ trang thiết bị cho mỗi nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn các xã, hỗ trợ xây dựng 77 tủ sách cộng đồng cho xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã. Tổ chức 36 lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số tại địa bàn các xã. Hỗ trợ hoạt động cho 203 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tái trang bị trang phục, đạo cụ, nhạc cụ hoặc mua sắm trang thiết bị âm thanh ánh sáng đáp ứng tối thiểu nhu cầu tập luyện, biểu diễn)…

Quang cảnh buổi tổng kết

Tại buổi tổng kết, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã đưa ra các ý kiến, đề xuất tiếp tục triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2026 – 2030.

Trong đó, tập trung khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

ĐOÀN KIÊN