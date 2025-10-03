Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo về phim có "đường lưỡi bò"

Ngày 3-10, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết, sẽ triển khai các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật về phim có hình ảnh “đường lưỡi bò”.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh phim Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh "đường lưỡi bò", vi phạm chủ quyền lãnh thổ và pháp luật Việt Nam.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo giải trình đầy đủ, tổ chức kiểm tra, xác minh trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong quá trình thẩm định, phổ biến phim nêu trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh sẽ thực hiện các hình thức xử lý vụ việc nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các vi phạm trong thời gian tới.

Hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện cùng nam chính Trần Vỹ Đình

Ngày 3-10, Cục Điện ảnh cũng đã gửi công văn số 1537/ĐA-VP tới Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT, Công ty Cổ phần VieOn, Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam, Công ty Tencent Holdings Limited yêu cầu báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nói trên.

Văn bản nêu rõ, thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022.

"Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng phổ biến phim báo cáo, trong đó cần thể hiện rõ các thông tin về phim (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến (mua bản quyền, hợp tác phát hành…), thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.

MAI AN