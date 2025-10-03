Ngừng phổ biến phim có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" trên các nền tảng tại Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Chiều 3-10, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) cho biết bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng (Trung Quốc sản xuất) đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam sau khi phát hiện có hình ảnh “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền quốc gia.

Phim bị ngừng phổ biến trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam
Theo Cục Điện ảnh, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022. Cục Điện ảnh đã ban hành yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Đến chiều 3-10, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty liên quan trong đó có nêu rõ phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

MAI AN

