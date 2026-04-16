10 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027

Trưa 16-4, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 công lập đối với chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026 tại TPHCM

Năm học 2026-2027, toàn thành phố 10 trường THPT công lập tuyển sinh chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), Trung học thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán), THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm), THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất), THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây), THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) và THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức).

Đối tượng tham gia tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM trong độ tuổi quy định đáp ứng điều kiện dự tuyển gồm:

- Nhóm 1: học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cấp THCS tại TPHCM, có tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Căn cứ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695), những học sinh này sẽ được xét tuyển vào những trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695).

Thí sinh thuộc nhóm 1 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

+ 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại 2 trường THPT chuyên gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

+ 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695)

+ 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Nếu đăng ký lớp 10 chuyên, ngoài 3 môn quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi thêm 1 bài thi chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.

- Nhóm 2: học sinh không tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cấp THCS tại TPHCM, có kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học lớp 9 từ loại Khá trở lên; có tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Ngoài 3 môn thi quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi thêm 1 bài thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695).

Thí sinh thuộc nhóm 2 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

+ 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695)

+ 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại

Chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi, điểm của các bài thi đều phải lớn hơn 0.

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường và theo từng loại hình tổ chức.

Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh (theo Đề án 5695), và cuối cùng là nhóm các trường THPT còn lại.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào và đã quyết định nộp hồ sơ trực tuyến thì bắt buộc phải học tại trường đó với đúng loại hình đã đăng ký, không được xét các nguyện vọng thấp hơn.

Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp thành phố không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự nguyện vọng khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Thí sinh xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ vào trường trúng tuyển sẽ không được tham gia dự tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể đăng ký trong vòng 3 ngày sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả điểm bài thi.

Tùy tình hình nộp hồ sơ vào các lớp tiếng Anh tích hợp, Sở GD-ĐT TPHCM quyết định tổ chức thi tuyển bổ sung sau thời điểm kết thúc năm học đó hoặc có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

THU TÂM