“Trạm tiếp vị Sài Gòn” khai hội, quy tụ 45 gian hàng ẩm thực

Tối 9-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chợ Lớn, TPHCM khai mạc Tuần lễ Ẩm thực “Trạm tiếp vị Sài Gòn” tại Quảng trường Thuận Kiều, số 190 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn.

Khai mạc Tuần lễ Ẩm thực “Trạm tiếp vị Sài Gòn” tại Quảng trường Thuận Kiều vào tối 9-6. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 14-6, mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và giải trí đa sắc màu cho người dân, du khách.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa ẩm thực 2026, chương trình quy tụ khoảng 45 gian hàng, giới thiệu tinh hoa ẩm thực vùng miền, sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.

Không gian lễ hội được thiết kế thành nhiều khu vực chuyên đề như ẩm thực Chợ Lớn, Hà Nội, miền Trung, Sài Gòn - miền Tây, ẩm thực quốc tế, khu bánh truyền thống và khu trưng bày sản phẩm OCOP. Du khách có dịp thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng, đồng thời cảm nhận sự giao thoa văn hóa ẩm thực ngay giữa trung tâm Chợ Lớn.

Lãnh đạo phường Chợ Lớn cùng trải nghiệm gian hàng ẩm thực với du khách. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ban tổ chức, sự kiện mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, chương trình còn hướng đến xây dựng mô hình lễ hội văn minh, thân thiện với môi trường thông qua việc khuyến khích thanh toán không tiền mặt, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon.

Người dân tham quan, trải nghiệm tại Tuần lễ Ẩm thực “Trạm tiếp vị Sài Gòn”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, cho biết địa phương có nhiều hội quán, công trình kiến trúc và di tích lịch sử có giá trị, là điểm đến giàu tiềm năng của du lịch TPHCM. Để gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, việc kết hợp tham quan di sản với trải nghiệm ẩm thực đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Nguyễn Xuân Trung, Tuần lễ Ẩm thực “Trạm tiếp vị Sài Gòn” là bước khởi đầu để địa phương đánh giá hiệu quả mô hình, hướng tới tổ chức các chương trình quy mô lớn hơn; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với ẩm thực, kinh tế đêm và nâng cao vị thế du lịch Chợ Lớn trong thời gian tới.



ĐÌNH DƯ