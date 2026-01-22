15 giờ ngày 22-1: Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng

Chiều 22-1, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo định kỳ 7 ngày một lần.

Kỳ này, xăng sinh học E5RON92 giảm 93 đồng/lít, còn 18.283 đồng/lít; xăng khoáng RON95-III giảm 81 đồng/lít, còn 18.631 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít, lên 17.700 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, lên 17.950 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 471 đồng/kg, lên 13.872 đồng/kg.

Như vậy, kỳ này, giá dầu tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá xăng quay đầu giảm nhẹ (sau 5 kỳ giảm và 1 kỳ tăng mới đây).

Khách hàng đổ xăng ở cây xăng

Theo Bộ Công thương, nguyên nhân chính khiến giá xăng dầu trong nước tăng - giảm trái chiều kỳ này là diễn biến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ ngày 15 đến 21-1. Cụ thể, các yếu tố như nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran, tiến độ xuất khẩu dầu Venezuela chậm, khai thác dầu Kazakhstan gián đoạn, căng thẳng Mỹ - EU về Greenland và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn đã khiến giá dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut tăng, trong khi giá xăng RON92, RON95 giảm nhẹ.

Đây là kỳ điều hành giá thứ 3 trong năm 2026. Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 22-1. Thương nhân đầu mối và phân phối thực hiện theo quy định, đảm bảo nguồn cung, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể và tuân thủ các nghị định, thông tư hiện hành. Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

PHÚC HẬU