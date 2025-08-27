15 khẩu pháo lễ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.

Chương trình sơ duyệt có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã sẵn sàng tham gia buổi sơ duyệt.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, phía sau được lắp màn hình lớn trình chiếu diễu binh trên biển, các khán đài cũng được các lực lượng lấp kín.

ĐỖ TRUNG - THU HÀ