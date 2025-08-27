Xã hội

15 khẩu pháo lễ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng

SGGPO

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.

Chương trình sơ duyệt có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã sẵn sàng tham gia buổi sơ duyệt.

65fc3b2baf65243b7d7422.jpg
47675cb0c8fe43a01aef19.jpg
7e4f009894d61f8846c720.jpg
6d4dce9a5ad4d18a88c521.jpg

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, phía sau được lắp màn hình lớn trình chiếu diễu binh trên biển, các khán đài cũng được các lực lượng lấp kín.

adec6795e1db6a8533ca4.jpg
f320d054561add44840b3.jpg
fc3aefb87ef6f5a8ace78.jpg
918d2313b25d3903604c12.jpg
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG - THU HÀ

Từ khóa

Bộ Tư lệnh Pháo binh Nghi trượng Diễu binh Xe đặc chủng Lực lượng vũ trang nhân dân Lễ đài Diễu hành Quảng trường Ba Đình pháo lễ A 80

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn