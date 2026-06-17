Tổng giá trị hàng hóa giao dịch Lazada Việt Nam tăng 4 lần

Siêu sale 6-6 của Lazada ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ

Tổng thể, GMV (Tổng giá trị hàng hóa giao dịch) toàn sàn trong dịp "Siêu sale 6-6" tăng gần gấp 4 lần (+276%) so với ngày thường, phản ánh tác động cộng hưởng giữa niềm tin vào hàng chính hãng, danh mục sản phẩm đa dạng và các ưu đãi đúng nhu cầu trong mùa mua sắm giữa năm. Trong đó, top 5 ngành hàng bán chạy nhất dịp siêu sale trên Lazada Việt Nam là đồ uống, điện thoại, sữa bột và đồ ăn trẻ em, mĩ phẩm, phụ kiện máy tính.

Dữ liệu nội bộ cho thấy gian hàng chính hãng LazMall là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến dịch này, tăng 330% so với ngày thường, riêng top 100 nhà bán hàng LazMall tăng 373% so với ngày thường. Gian hàng chính hãng LazMall còn ghi nhận mức độ gắn bó của người dùng tăng mạnh trong dịp siêu sale này, số người mua lặp lại (ít nhất hai đơn trong cùng kỳ sale) tại Việt Nam chiếm tới 42,5% người mua LazMall, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực.

Với nhiều kết quả bứt phá như tăng trưởng GMV, mức chi tiêu bình quân và tỉ lệ quay lại mua sắm thường xuyên hơn, Lazada Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến mua sắm tin cậy cho người dùng với nhiều lựa chọn hàng hóa phong phú cả trong nước và quốc tế kết hợp với trải nghiệm mua sắm nâng tầm nhờ công nghệ và các dịch vụ hậu mãi.

Tận dụng thế mạnh AI từ tập đoàn Alibaba, Lazada đã triển khai nhiều tính năng AI để hỗ trợ trải nghiệm mua sắm cho người dùng. Tiêu biểu như tính năng tìm kiếm (AI Search) giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm chính xác hơn theo ngữ cảnh và nhu cầu thực tế; AI đánh giá (AI Review) tổng hợp và phân tích đánh giá từ những người đã mua, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh và tự tin hơn. Trong khi đó, tính năng AI lựa chọn (AI Pick) đưa ra các gợi ý cho khách hàng dựa trên các xu hướng làm đẹp hiện nay khi chọn mua các sản phẩm thời trang, mĩ phẩm…

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