Trao tặng Huy hiệu Đảng đến 9 đảng viên phường Tân Phú

Sáng 15-5, Đảng ủy phường Tân Phú (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đến đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Tân Phú có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý giá. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phú Trần Thị Hồng Cúc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường Tân Phú Võ Trương Bình trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

CẨM TUYẾT