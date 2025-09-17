2 người tử vong nghi do dính bẫy chuột bằng điện

Ngày 17-9, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, các đơn vị chức năng của địa phương đang phối hợp lực lượng Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do dính điện bẫy chuột.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-9, anh Đ.N.P. (SN 1997), anh Đ.P.T. (SN 1992) và anh L.V.H. (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại thôn Phú Thiện. Đến khoảng 22 giờ 30, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng của ông Tr.Q.H. (SN 1946, trú cùng thôn). Kiểm tra thì thấy cả hai đã tử vong nên anh P. trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đường dây điện do ông Tr.Q.H. giăng để bẫy chuột phá hoại lúa, gần vị trí 2 nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC OAI