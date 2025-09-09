Nhịp cầu nhân ái

200 suất học bổng đến với học sinh vùng ven biển TP Cần Thơ

Trong 2 ngày 8 và 9-9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ phối hợp với Hội khuyến học TP Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển.

Các học sinh tại xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) nhận học bổng chương trình “Nâng bước em tới trường”

Cụ thể, chương trình đã trao 200 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Các học sinh nhận học bổng trong đợt này là con em đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn khu vực ven biển thuộc các xã: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Hải, Lai Hòa và phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ).

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường” không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

TUẤN QUANG

