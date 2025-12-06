HONOR Việt Nam hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 200 triệu đồng

Tối 6-12, trong sự kiện ra mắt sản phẩm HONOR X9d được tổ chức tại Đại lộ Lê Lợi, TPHCM, HONOR Việt Nam đã trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng, thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ thời gian qua.

Tại buổi ra mắt sản phẩm mới, ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam chia sẻ: “Những ngày qua, chúng tôi luôn dõi theo và thấu hiểu những mất mát, khó khăn mà đồng bào miền Trung và Nam Trung bộ đang phải gánh chịu. Với HONOR, khách hàng không chỉ là những người tin dùng sản phẩm mà còn là những người bạn đồng hành mà chúng tôi luôn trân trọng. Chính vì vậy, HONOR Việt Nam mong muốn phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 200 triệu đồng đến đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. HONOR Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bà Lê Thị Hồng Nhung tiếp nhận bảng trao tượng trưng 200 triệu đồng từ ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam

Tiếp nhận khoản ủng hộ trên, bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Truyền thông Báo Sài Gòn Giải Phóng, cảm ơn tập thể lãnh đạo và nhân viên HONOR Việt Nam đã tin cậy, đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trong công tác xã hội cộng đồng. Bà cũng cho biết, toàn bộ khoản ủng hộ sẽ được Báo Sài Gòn Giải Phóng, thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”, hỗ trợ sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất. Báo Sài Gòn Giải Phóng mong tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của HONOR Việt Nam trong nhiều hoạt động xã hội khác của báo trong thời gian tới.

Nhân sự kiện ra mắt sản phẩm HONOR X9d, HONOR triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc: từ nay đến ngày 31-12-2025, tất cả sản phẩm HONOR chính hãng bán ra sẽ được miễn phí kiểm tra máy, miễn 100% chi phí sửa chữa (bao gồm linh kiện trong và ngoài bảo hành, chi phí nhân công nếu có) và miễn phí vận chuyển hai chiều.

VIỆT NGA