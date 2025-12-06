Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người có công tại tỉnh Vĩnh Long

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), ngày 6-12, tại xã An Định (tỉnh Vĩnh Long), UBND xã An Định phối hợp với đoàn công tác từ thiện trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, tặng quà cho người có công với cách mạng và trao học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các nhà tài trợ, đội ngũ bác sĩ, chính quyền và người dân địa phương.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt trao quà cho gia đình người có công xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: MINH TÂM

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 500 phần quà gồm gạo, đường, bột ngọt và nhu yếu phẩm thiết yếu khác trị giá 900.000 đồng/phần; trao học bổng, học phẩm cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi trên địa bàn; trao tặng 3 căn nhà tình thương trị giá 180 triệu đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long vận động Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre tặng; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Bình Thạnh khám chữa bệnh cho người dân xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: MINH TÂM

Tổng trị giá chương trình hoạt động từ thiện lần này trên 800 triệu đồng.

HÀM LUÔNG