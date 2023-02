24 chiến sĩ công an lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ động đất

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm quốc tế vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ Bộ Công an, đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn (CNCH) tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này gồm 24 người. Ngay đêm 9-2, đoàn cán bộ sẽ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác CNCH.

Tại lễ xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ CNCH, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Việc tham gia của đội CNCH của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, các chiến sĩ nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng.

Lần đầu tiên tổ chức đoàn cứu nạn thảm họa Trong khi đó, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho hay, đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức một đoàn CNCH của bộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn CNCH Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, tính chiến đấu rất cao của lực lượng CNCH Việt Nam. “Chúng tôi hy vọng các chiến sĩ CNCH và nhân viên y tế khi sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp nhân dân vùng bị nạn khắc phục những hậu quả của thảm họa. Qua công tác CNCH này, những sứ giả hòa bình của Việt Nam sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ nhĩ Kỳ, trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời học hỏi được kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

* Chiều 9-2, nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM đã di chuyển từ đơn vị ra sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đi Hà Nội cùng nhập đoàn tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phòng PC07 cho biết, 5 cán bộ chiến sĩ này gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1981, là Phó Đội trưởng Đội 3), Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (sinh năm 1980, là cán bộ Đội Khu vực 1), Đại úy Nguyễn Trường Nam (sinh năm 1987, là cán bộ Đội 3), Thượng úy Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1988, là cán bộ Đội 3) và Thượng uý Nguyễn Nhật Phương (sinh năm 1994, là cán bộ Đội 3). Đây là những cán bộ chiến sĩ giỏi, tinh nhuệ trong lực lượng PCCC-CNCH TPHCM.

Trước giờ lên máy bay, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội 3 chia sẻ với PV Báo SGGP rằng: “Trước khi đi tôi cùng 4 anh em với tinh thần quyết tâm cao sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hành trang chúng tôi mang theo là những phương tiện đặc chuẩn về công tác CNCH để khi tới nước bạn có thể tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt, bị vùi lấp… Tất cả các anh em được cử đi chi viện cho Thổ Nhĩ Kỳ đợt này là người có thâm niên công tác, có kinh nghiệm trong việc CNCH.”

Trước đó, sáng 6-2, một trận động đất đã xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và hiện đang có nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.