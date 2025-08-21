Tuổi trẻ cả nước xây dựng không gian "Tự hào Việt Nam"

Ngày 21-8, Trung ương Đoàn đã phát động Chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, với mong muốn chuyển tải niềm tự hào thành những hành động cụ thể, sáng tạo và thiết thực trong đời sống.

Các cơ sở đoàn, đoàn các trường học, đoàn phường, xã sẽ tổ chức xây dựng không gian “Tự hào Việt Nam”

Theo đó, trên nền tảng số, Trung ương Đoàn sẽ phát hành và phổ biến rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, bao gồm bộ nhận diện, infographic, video clip, podcast, template capcut... tại đường link 263.vn/TuhaoVietNam.

Đồng thời, Trung ương Đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân cả nước đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag chính thức #TuhaoVietNam.

Đoàn viên, thanh thiếu niên đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, màn hình điện thoại bằng những hình ảnh thể hiện niềm tự hào dân tộc

Đặc biệt, Trung ương Đoàn khuyến khích thế hệ trẻ sáng tạo nội dung số, sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại như video ngắn, phóng sự, video mẫu gắn với các sản phẩm âm nhạc của chiến dịch như ca khúc “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”...

Trong dịp này, các cơ sở đoàn, đoàn các trường học, đoàn phường, xã sẽ tổ chức xây dựng không gian “Tự hào Việt Nam”, trang trí bảng tin tại địa phương, phát động phong trào “phủ đỏ” văn phòng, lớp học, trụ sở, cơ quan, khu phố, đường làng, ngõ xóm, nhà riêng, không gian làm việc cá nhân... thông qua việc trang trí không gian cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bộ nhận diện "Tự hào Việt Nam".

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” cũng sẽ được lan tỏa thông qua hệ thống màn hình LED, bảng điện tử tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn. Cờ Tổ quốc được trao tặng cho 286 xã, phường ở khu vực biên giới và các địa bàn khác trên cả nước.

BÍCH QUYÊN