Phát hiện nhiều động vật quý hiếm ở rừng Đắk Lắk

Quá trình đặt bẫy ảnh, các đơn vị đã phát hiện nhiều động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam đang sinh sống tại khu bảo tồn và rừng Quốc gia ở Đắk Lắk.

Ngày 21-8, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công bố kết quả điều tra đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

Một đàn nai được ghi nhận tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô. Ảnh do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển cung cấp

Theo đó, trong hơn 2 tháng tiến hành khảo sát thực địa, đặt bẫy ảnh theo tuyến tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô, đã ghi nhận 789 loài thực vật có mạch, thuộc 148 họ, 494 chi; trong đó có 1 loài cực kỳ nguy cấp, 9 loài nguy cấp và 11 loài sắp nguy cấp.

Một cá thể Bò tót quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô. Ảnh do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển cung cấp

Về động vật, ghi nhận 179 loài chim (19 bộ, 54 họ), trong đó có 8 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 30 loài thú (15 họ, 6 bộ), trong đó 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 48 loài bò sát - ếch nhái (12 họ, 2 bộ), trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Một cá thể cheo leo lưng bạc ghi nhận được tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô. Ảnh Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển cung cấp

Đoàn điều tra cũng ghi nhận tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng có 639 loài thực vật có mạch (116 họ, 443 chi); 54 loài bò sát - ếch nhái (19 họ, 4 bộ), trong đó có 14 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 9 loài thú (6 họ, 5 bộ), trong đó có 2 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 125 loài chim (17 bộ, 45 họ), trong đó có 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Đặc biệt tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô đã ghi nhận một số loài thú quý hiếm: loài chim Diều cá bé (nhóm IIB) được phát hiện trở lại sau hơn 20 năm; loài Cheo leo lưng bạc (nhóm cực kỳ nguy cấp), trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên.

Quần thể gà lôi quý hiếm được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sinh. Ảnh: Vườn Quốc gia Chư Yang Sinh cung cấp

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã phối hợp với Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện đặt bẫy ảnh ghi nhận các loài động vật quý hiếm, trong đó có quần thể gà lôi quý hiếm. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định quần thể loài chim quý này vẫn đang tồn tại ổn định trong vườn. Đồng thời, điều này cũng là minh chứng cho những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng rừng đặc dụng này.

MAI CƯỜNG