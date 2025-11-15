27 dự án tham gia Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025

Với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, giải thưởng năm nay tôn vinh các nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng, truyền cảm hứng hành động và lan tỏa giá trị tri thức từ những câu chuyện thực tế đầy cảm hứng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, cho biết: “Human Act Prize ngay từ mùa đầu tiên đã được công nhận là giải thưởng cấp quốc gia. Qua từng mùa, từ Dấu ấn tiên phong, Cộng đồng kiến tạo đến Kiên trì phụng sự, giải thưởng ghi nhận những cá nhân, tổ chức bền bỉ cống hiến, nuôi dưỡng và lan tỏa giá trị xã hội”.

Vòng chung kết diễn ra sôi nổi với 27 dự án tiêu biểu được đánh giá là những mô hình có tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô. Các dự án này trải dài từ các sáng kiến doanh nghiệp lớn đến mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Mỗi đại diện dự án có cơ hội thuyết trình, phản biện và đối thoại trực tiếp với Hội đồng Giám khảo để lựa chọn dự án xuất sắc nhất theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất - Human Act Prize 2025.

27 dự án xuất sắc vì cộng đồng được trưng bày tại triển lãm

Song song với vòng chung kết, triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 khai mạc sáng 15-11 tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối với phố đi bộ Hồ Gươm. Triển lãm giới thiệu 27 dự án xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên trì, lòng bền bỉ và ý chí phụng sự trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

MAI AN