Khai phá “mỏ vàng” du lịch y tế

Xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện đang trở thành sản phẩm đặc trưng của TPHCM, khẳng định vị thế trung tâm y tế và du lịch chất lượng cao của cả nước. Tại hội nghị “Liên kết phát triển du lịch y tế giữa TPHCM và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ” do Sở Du lịch TPHCM tổ chức ngày 31-10, nhiều chuyên gia ví thị trường này như “mỏ vàng” và TPHCM cần khai thác hiệu quả.

Du khách trải nghiệm dịch vụ ngâm chân phục hồi sức khỏe tại Minera Hot Springs Bình Châu (xã Bình Châu, TPHCM)

Thị trường tỷ USD

Trên địa bàn TPHCM hiện có hơn 160 bệnh viện, hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa, cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế có tay nghề cao. Các lợi thế cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ lưu trú - trị liệu - nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, chi phí hợp lý giúp TPHCM thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách đến khám chữa bệnh và điều trị phục hồi.

Theo Bộ Y tế, quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm 15%-25%. Tại Việt Nam, giá trị thị trường du lịch y tế đạt khoảng 700 triệu USD năm 2024 và dự báo có thể chạm mốc 4 tỷ USD vào năm 2033, tăng bình quân 18%/năm. Riêng tại TPHCM, có khoảng 30%-40% lượng khách ngoài thành phố và quốc tế đến để khám chữa bệnh, trong đó chủ yếu khách đến từ Campuchia, Lào, cùng nhóm kiều bào; trong khi lượng khách Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản ngày càng tăng.

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế TPHCM liên tục đạt những thành tựu y khoa mang tầm quốc tế, như ca can thiệp bào thai mắc dị tật tim hiếm gặp do Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện, hay trường hợp điều trị đột quỵ thành công cho bệnh nhân người Nga tại Bệnh viện Nhân dân 115, qua đó tạo dựng niềm tin về tay nghề trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo một doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM tiết lộ, có không ít du khách sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng cho các sản phẩm du lịch y tế tại Việt Nam (răng hàm mặt, trị liệu cổ vai gáy…). Lợi thế lớn của Việt Nam là chi phí điều trị chỉ bằng 30%-50% so với Singapore hay Thái Lan, trong khi chất lượng gần đạt chuẩn quốc tế.

TPHCM có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch y tế - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Thông qua liên kết công - tư và liên vùng, chúng tôi mong muốn hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, đưa hình ảnh TPHCM - Điểm đến của sức khỏe, trải nghiệm và hạnh phúc lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

TPHCM - hạt nhân chuỗi du lịch y tế vùng

Tại hội nghị, các chuyên gia và doanh nghiệp chung nhận định, TPHCM phải trở thành hạt nhân của chuỗi du lịch y tế vùng Nam bộ. Ông Lê Trương Hoàng Nam, Phó phòng Phát triển sản phẩm Vietravel, đề xuất hình thành mô hình “3 tầng liên kết”, trong đó tầng 1 là Trung tâm điều trị kỹ thuật cao đặt tại TPHCM; tầng 2 là không gian nghỉ dưỡng - phục hồi sức khỏe tại Đông Nam bộ và ĐBSCL; tầng 3 là hành lang logistics và du lịch thông minh hỗ trợ toàn vùng. Ông kiến nghị ban hành bộ tiêu chuẩn du lịch y tế vùng Nam bộ, triển khai visa du lịch y tế cho khách quốc tế kết hợp điều trị, nghỉ dưỡng có bảo hiểm y tế bắt buộc và thành lập Ban Điều phối du lịch y tế vùng do Sở Du lịch TPHCM làm đầu mối.

Ông Lê Trương Hoàng Nam cũng nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác công - tư, phát triển cơ sở vật chất, công nghệ y tế, đồng thời thành lập Quỹ phát triển du lịch y tế để huy động nguồn lực xã hội hóa. Về nhân lực, ông cho rằng nên liên kết đào tạo giữa trường y, trường du lịch và doanh nghiệp, hình thành mạng lưới doanh nghiệp du lịch y tế gồm: bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, bảo hiểm, lữ hành, qua đó phát triển các gói dịch vụ trọn gói “all-in-one” (tất cả trong một) nâng cao trải nghiệm du khách.

TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc, gợi mở, Việt Nam có thể học hỏi mô hình kết hợp tổng hợp như Trung Quốc và Thái Lan, nơi phát triển mạnh các khu nghỉ dưỡng trị liệu tích hợp thuốc y học cổ truyền, massage, dược phẩm thiên nhiên được chuẩn hóa.

Ở góc độ vận hành thực tế, bà Nguyễn Thị Mai, phụ trách Cộng đồng chăm sóc sức khỏe (Công ty Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu), lưu ý: “Để du lịch y tế phát triển bền vững, Việt Nam cần khung pháp lý rõ ràng. Phải có dịch vụ tư vấn trước - trong - sau hành trình, thông dịch viên y khoa bắt buộc, xe cấp cứu chuyên biệt cho du khách, cùng quy trình kết nối trực tiếp với bệnh viện. Mọi khâu, kể cả xử lý rủi ro hay cấp cứu người cao tuổi, đều cần được chuẩn hóa”.

Ông Rafi Kot, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Phòng khám Family Medical Practice, nhận định, Việt Nam cần khởi động chương trình công nhận quốc tế cho các trường y khoa, giúp đội ngũ bác sĩ trẻ có cơ hội học chuyên khoa và tiếp cận chuẩn mực toàn cầu; phát triển các trung tâm y khoa xuất sắc thay cho mô hình bệnh viện đa khoa truyền thống; thành lập nhóm công tác liên ngành gồm đại diện ngành du lịch và y tế để định hình chiến lược phát triển du lịch y tế bền vững, có sức cạnh tranh quốc tế…

THI HỒNG