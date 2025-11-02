Sức hút du lịch ẩm thực TPHCM

Với 681 tài nguyên du lịch, trong đó ẩm thực chiếm tỷ trọng lớn, ngành du lịch TPHCM đang tái cấu trúc, đưa “món ăn - hương vị - câu chuyện” trở thành linh hồn của từng sản phẩm du lịch.

“Đòn bẩy” kích cầu chi tiêu

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, bản đồ ẩm thực TPHCM trở nên phong phú chưa từng có, trải dài từ các khu phố sầm uất Bến Thành, Sài Gòn, Chợ Lớn đến miệt vườn trù phú Bình Dương và vùng biển xinh đẹp Vũng Tàu. Tất cả hòa quyện tạo nên một “vòng cung hương vị” đa tầng, đa sắc, nơi du khách có thể đi từ món ăn dân dã đến tinh hoa ẩm thực cao cấp chỉ trong một hành trình.

Ông Matthew Clarke, du khách Australia, chia sẻ sau khi trải nghiệm một vòng TPHCM: “Tôi từng đến Bangkok - Thái Lan và Tokyo - Nhật Bản, nhưng hiếm nơi nào có sự kết hợp mạnh mẽ giữa ẩm thực đường phố và văn hóa bản địa như ở đây. Mỗi món ăn là một câu chuyện về lịch sử, con người và niềm tự hào địa phương”.

Còn cô Aiko Tanaka, du khách Nhật Bản, lại ấn tượng với cách người Việt biến bữa ăn thành trải nghiệm. Đó chính là tâm huyết trong từng món ăn, từ ly cà phê sữa đá buổi sáng đến nồi lẩu cá linh bông điên điển giữa đồng. Ẩm thực khiến cô cảm thấy mình trở thành một phần của thành phố.

Ước tính của Hiệp hội Du lịch Ẩm thực thế giới (World Food Travel Association), du khách chi trung bình khoảng 25% ngân sách chuyến đi cho ăn uống, con số này có thể lên tới 35% tại các điểm đến nổi tiếng về ẩm thực. Ở Việt Nam, khách quốc tế chi gần 40% ngân sách cho thực phẩm và đồ uống.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thông tin, thành phố định hướng phát triển du lịch ẩm thực thành nhóm sản phẩm chiến lược. Mỗi vùng sau sáp nhập đều có thế mạnh riêng, từ trái cây miệt vườn, món chay truyền thống, đến đặc sản vùng biển. Khi được kết nối đồng bộ, TPHCM sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm ẩm thực sống động và đặc sắc.

Khách thưởng thức ẩm thực tại một sự kiện ở TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Theo kế hoạch, ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, ẩm thực được xem là “đòn bẩy” kích cầu chi tiêu, khi ngày càng nhiều du khách chọn thưởng thức món ăn đặc trưng địa phương thay vì chỉ tham quan thuần túy.

Hàng loạt sản phẩm mới đang hình thành như “Một ngày làm đầu bếp Sài Gòn”, “Tour trải nghiệm vườn ca cao, làm sô-cô-la”, hay “Khám phá chợ đêm bằng xe Vespa cổ”, nơi du khách được tự tay chế biến món ăn, thưởng thức và nghe kể câu chuyện đằng sau từng nguyên liệu… Ông Vương Anh Đức, Giám đốc khách sạn Grand Saigon trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), nhận định, ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là cách kể câu chuyện văn hóa bằng hương vị. Du khách đến với Grand Saigon nói riêng, TPHCM nói chung, sẽ liên tục được thưởng thức các món ăn đặc trưng, hấp dẫn của nhiều vùng miền trên cả nước…

Văn hóa phía sau món ăn

Cách nay ít ngày, Sở Du lịch TPHCM tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Hội chợ ITB Asia 2025 (Singapore), giới thiệu hình ảnh “TPHCM - điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc”. Gian hàng du lịch TPHCM trưng bày các sản phẩm đặc trưng như du lịch MICE, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng cao cấp và ẩm thực địa phương, hướng đến dòng khách quốc tế chất lượng cao. Trong khuôn khổ chương trình, TPHCM còn phối hợp tổ chức Lễ hội Phở Việt Nam 2025, đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến công chúng Singapore và thế giới.

Bên cạnh đó, Saigontourist Group cũng vừa được vinh danh với chiến thắng kép tại Giải thưởng Ẩm thực thế giới lần thứ 6 năm 2025. Cụ thể, Saigontourist Group đã giành cú đúp danh giá: “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2025” và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2025”. Đây là chiến thắng khẳng định vị thế bền vững của văn hóa và ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Saigontourist Group cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam đón nhận các giải thưởng này.

Bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Kinh doanh Vietravel, cho rằng, du khách ngày nay không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn hiểu sâu. Do đó, tour ẩm thực phải kể được câu chuyện về nguồn gốc, con người và văn hóa phía sau món ăn. Vietravel đang phối hợp các đầu bếp, nghệ nhân và nhà vườn để mỗi tour có linh hồn riêng.

Để TPHCM trở thành “thủ phủ ẩm thực”, các chuyên gia đề xuất cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch ẩm thực, chuẩn hóa tiêu chí chất lượng dịch vụ, đồng thời tổ chức các sự kiện ẩm thực quốc tế thường niên mang tầm khu vực. Song song đó là phát triển nguồn nhân lực ẩm thực, từ đầu bếp, nghệ nhân, đến hướng dẫn viên du lịch am hiểu văn hóa món ăn, kết hợp ứng dụng công nghệ số như bản đồ ẩm thực, “hộ chiếu hương vị” điện tử, chỉ dẫn đa ngữ thông minh phục vụ du khách quốc tế…

Trong bức tranh phát triển sau sáp nhập, ẩm thực không chỉ là ngành phụ trợ, mà đang trở thành sợi dây gắn kết văn hóa, con người, kinh tế du lịch. Mỗi món ăn là một câu chuyện kể về đất và người Nam bộ nói riêng, Việt Nam nói chung. Với tầm nhìn chiến lược, TPHCM đang khẳng định ẩm thực trở thành linh hồn của du lịch và là cách thành phố kể câu chuyện về chính mình với thế giới.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 Tối 1-11, tại Công viên Bình Phú, TPHCM Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 đã khai mạc, kéo dài đến hết ngày 4-11. Lễ hội do Hiệp hội Ẩm thực TPHCM phối hợp với UBND phường Bình Phú tổ chức. Nhiều món ngon được giới thiệu đến thực khách tham gia lễ hội Lễ hội quy tụ hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp, nhà hàng chay, thương hiệu thực phẩm hữu cơ và đặc sản địa phương. Hàng trăm món ngon, phong phú được giới thiệu đến thực khách bên cạnh hàng loạt hoạt động trải nghiệm thú vị như phiên chợ thương mại điện tử; tọa đàm; talk-show; trình diễn nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp… Tại đây cũng diễn ra chương trình “Bữa chay yêu thương” với 1.000 suất ăn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng 200 phần quà tặng người cao tuổi neo đơn. Ban tổ chức còn phát động “Ngày hội chung tay vì môi trường - Bình Phú Xanh 2025” với mô hình “Lễ hội xanh - không rác thải” do Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Dự án GreenHero phối hợp triển khai. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 150.000 lượt người dân, du khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

THI HỒNG