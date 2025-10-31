Thị trường du lịch y tế có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033

Thông tin từ Bộ Y tế, tại Việt Nam, quy mô thị trường du lịch y tế đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033.

Sáng 31-10, tại Khách sạn Grand Saigon (phường Sài Gòn), Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển Du lịch Y tế với sự tham dự của đại diện các sở ngành, tỉnh, thành vùng ĐBSCL, doanh nghiệp lữ hành, bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe…

Du khách tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên địa bàn TPHCM

Trong những năm gần đây, du lịch y tế đã trở thành sản phẩm đặc trưng của TPHCM, khẳng định vị thế trung tâm y tế và du lịch chất lượng cao của cả nước. Thành phố có hạ tầng y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi, dịch vụ lưu trú – trị liệu – nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Khách tìm hiểu quy trình sắc thuốc đông y tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM (phường Xuân Hòa)

Sự kiện lần này hướng tới tăng cường hợp tác công – tư, mở rộng liên kết vùng, hình thành hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, thành phố có 162 bệnh viện và hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa; 351 phòng khám chuyên khoa, đa khoa tư nhân với đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao, chi phí cho hoạt động khám chữa bệnh hợp lý là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch y tế.

Thông tin từ Bộ Y tế, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm từ 15%-25%. Tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm.

Ngâm chân phục hồi sức khỏe được khách yêu thích khi đến với Minera Hot Springs Bình Châu

Riêng tại TPHCM, từ 30%-40% khách ngoài thành phố và nước ngoài đến khám, chữa bệnh, trong đó chủ yếu là khách Campuchia, Lào. Gần đây số lượng khách từ Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản, cộng đồng kiều bào cũng gia tăng đáng kể. Những con số này cho thấy tiềm năng khai thác, phát triển du lịch y tế của thành phố rất lớn.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh: “TPHCM có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch y tế – nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Chúng tôi mong muốn thông qua hội nghị này, các địa phương cùng doanh nghiệp sẽ hợp tác, phát huy thế mạnh, đưa hình ảnh TPHCM – Điểm đến của sức khỏe, trải nghiệm và hạnh phúc lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế”.

Các sản phẩm hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe được người tiêu dùng quan tâm

Trước đó, từ ngày 29 đến 30-10, đoàn công tác của Sở Du lịch TPHCM tổ chức chương trình khảo sát các điểm du lịch y tế tiêu biểu như Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc (phường Bình Hòa), Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM (phường Xuân Hòa), Bệnh viện Vinmec Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây), Minera Hot Springs Bình Châu (xã Bình Châu)... nhằm tăng cường kết nối chuỗi giá trị y tế – du lịch, phát triển sản phẩm liên vùng kết hợp chăm sóc sức khỏe, phục hồi năng lượng và trải nghiệm văn hóa địa phương.

THI HỒNG