4,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ từ concert “Việt Nam trong tôi”

Tối 26-8, bất chấp cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 5, hơn 25.000 khán giả vẫn đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để cùng các nghệ sĩ hòa mình trong concert " Việt Nam trong tôi" .

Chương trình do Bộ VH-TT-DL tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các giọng ca được giới trẻ yêu thích như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, nhóm Chillies… đã trình diễn đầy nhiệt huyết dưới mưa. Mỗi ca khúc vang lên không chỉ mang đến sự bùng nổ cảm xúc mà còn khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và niềm tin vào sự gắn kết cộng đồng.

MC Nguyên Khang chia sẻ: “Việt Nam trong tôi là tiếng ru của mẹ, là lời ca của tuổi thơ, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng”. Ca sĩ Đức Phúc cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng nghệ sĩ bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Đêm nhạc đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng dành cho bà con vùng bão lũ

Đặc biệt, chương trình đã phát động quyên góp hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 5. Kết thúc đêm nhạc, số tiền ủng hộ lên tới 4,2 tỷ đồng.

Hơn 25.000 khán giả đội mưa tới concert Việt Nam trong tôi

Việt Nam trong tôi không chỉ là một concert nghệ thuật mà còn trở thành bản hòa ca của lòng nhân ái, khẳng định tinh thần đoàn kết và sẻ chia, những giá trị đẹp đẽ làm nên sức mạnh Việt Nam.

MAI AN