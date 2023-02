5 tỉnh hoàn thành 100% xã nông thôn mới

Sáng 17-2 tại TP Hải Phòng, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới đã tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2023. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bí thư Thành ủy Hải Phòng đến dự hội nghị này.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, hơn 12 năm qua, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện và cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn có những chuyển biến tích cực, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn.

Đến hết năm 2022, cả nước đã có 18 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh là Đồng Nai, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cả nước có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đã có 73,08% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 3,2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm còn khoảng 7,1%, giảm 4,7% so với năm 2016.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, bền vững.

Cùng với thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn bản, cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.