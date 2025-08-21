Áp thấp đang vào Biển Đông, có thể thành bão mạnh

Chiều tối 21-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo một vùng áp thấp ở phía Đông Philippines đang di chuyển vào Biển Đông (trong 24 đến 36 giờ tới, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới).

Vùng áp thấp đã hình thành ở phía Đông Philippines. Mô hình GFS

Bước đầu, Cục khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, hệ thống xoáy thuận này sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc bộ trong khoảng ngày 24 đến 25-8, nên thời tiết trên biển chuyển xấu từ ngày 23-8 tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, và từ ngày 24-8 tại vịnh Bắc bộ.

Từ ngày 25-8, các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to diện rộng.

Chiều tối 21-8, sau khi có báo cáo về áp thấp này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị thông báo cho tàu thuyền chủ động di chuyển, tránh trú an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc và chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu hộ khi cần thiết. Các tỉnh, thành phố rà soát, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa to và lũ lụt.

Theo các chuyên gia thời tiết, điều kiện biển hiện tại rất thuận lợi cho sự phát triển của xoáy thuận này. Nhiệt độ bề mặt Biển Đông đang cao hơn trung bình nhiều năm và lớp nước ấm sâu, tạo nguồn năng lượng lớn, có thể khiến áp thấp nhiệt đới mạnh lên nhanh.

Một số mô hình dự báo khí hậu quốc tế như ECMWF (châu Âu) và GFS (Hoa Kỳ) dự báo hệ thống xoáy thuận này có xác suất cao phát triển thành bão trong những ngày tới, quỹ đạo chủ yếu hướng Tây - Tây Bắc, tác động trực tiếp đến khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Nếu kịch bản này xảy ra, khu vực từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có thể hứng gió mạnh cấp 12-13, kèm mưa to 300-400mm trong các ngày 25 đến 28-8.

Trước hết, ngư dân trên Biển Đông nên chủ động di chuyển tàu thuyền xuống vùng biển phía Nam hoặc vào bờ trước ngày 24-8 để đảm bảo an toàn. Các hồ chứa ở thượng nguồn Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần tiếp tục hạ mức nước đón lũ từ ngày 22 đến 24-8 (trước khi mưa to). Người dân ở khu vực ven biển và miền núi từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cần theo dõi chặt chẽ áp thấp nhiệt đới (hoặc cơn bão) này.

PHÚC HẬU