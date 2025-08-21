CSGT TPHCM thông tin về những trường hợp không bị “phạt nguội”

Trong 8 tháng năm 2025, Phòng CSGT đã phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm.

Chiều 21-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo.

Nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Tại họp báo, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở VH-TT TPHCM thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại TPHCM.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ thông tin tại họp báo

Cụ thể, TPHCM tổ chức triển lãm ảnh (từ ngày 19-8 đến ngày 5-9) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT, đối diện Công viên Chi Lăng) và số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu; chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng” (ngày 22-8) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM; lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ (ngày 29-8); lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (ngày 29-8) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt (cầu truyền hình trực tiếp) ngày 2-9 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn; sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật cũng sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm (từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-9). TPHCM còn tổ chức các hoạt động tại triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội (ngày 28-8).

Gần 70.000 trường hợp vi phạm qua camera phạt nguội

Thời gian qua, Phòng CSGT, Công an TPHCM đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, để phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. ​Trong 8 tháng năm 2025, Phòng CSGT đã phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm.

​​Khi nhận được thông báo vi phạm, nếu có thắc mắc hoặc không đồng tình, người điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện có thể liên hệ và phối hợp với cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết. Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm cho người vi phạm xem lại các hình ảnh hoặc video ghi lại thời điểm, địa điểm, biển số xe và lỗi vi phạm một cách rõ ràng, minh bạch.

Quang cảnh họp báo chiều 21-8

Đối với các trường hợp hình ảnh, video không thể hiện rõ ràng, sắc nét biển số xe hoặc không đủ yếu tố để cấu thành lỗi vi phạm, Phòng CSGT sẽ không ra thông báo vi phạm. Trường hợp tình huống bất khả kháng hoặc theo điều tiết của CSGT, đây là một trong những tình tiết loại trừ trách nhiệm hành chính được pháp luật quy định. Nếu người lái xe vi phạm (vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm) do tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (CSGT), hoặc trong các tình huống cấp thiết (tránh một vụ tai nạn sắp xảy ra, nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương...), người dân chỉ cần trình bày rõ ràng, hợp lý. Phòng CSGT sẽ xác minh, nếu đúng sự thật, hành vi đó sẽ không bị xử phạt.

Trường hợp nghi ngờ xe mang biển số giả, Phòng CSGT sẽ đối chiếu chi tiết đặc điểm xe trong hình ảnh (nhãn hiệu, màu sơn, đời xe...) với thông tin đăng ký xe và thực tế xe của người dân. Nếu xác định đúng xe mang biển số giả, chủ phương tiện sẽ không phải chịu trách nhiệm và sẽ được giải tỏa.

Theo Công an TPHCM, hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT được kiểm định và bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, nếu người dân có cơ sở cho rằng có lỗi kỹ thuật (sai lệch về thời gian, tốc độ đo được vô lý), Phòng CSGT sẽ kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu hệ thống tại thời điểm đó. Nếu phát hiện lỗi, kết quả ghi nhận vi phạm đó sẽ bị hủy bỏ.

