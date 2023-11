6 vấn đề Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị làm tốt để đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nước ta hiện có trên 228.000 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; đa số không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an ninh xã hội.

Sáng 24-11, dự lễ trao tặng Thư khen của Thủ tướng về thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cho rằng, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác.

Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi.

Phó Thủ tướng nhận định, công tác phòng, chống ma túy thời gian qua có chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với vai trò “đầu tàu” là C04 đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản xuyên suốt 5 lĩnh vực làm nền tảng cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Phó Thủ tướng cho biết, với chuyên án 103H vừa được triệt phá, ban chuyên án đã phát huy rất tốt công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, nhất là bằng những kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, sự nhạy bén về nghiệp vụ và sự sáng tạo, mưu trí, bền bỉ của lực lượng điều tra, trinh sát… đã xác minh làm rõ, hiệp đồng đấu tranh triệt để được tận “sào huyệt” cuối cùng của tội phạm.

Với số lượng vật chứng thu giữ lớn (trong nước, thu giữ 1,3 tấn ma túy loại ketamine; tại nước bạn, thu giữ nửa triệu lít hóa chất, 81 tấn bột hóa chất các loại dùng để sản xuất ketamine, trong đó có hơn 12 tấn ma túy loại ketamine thành phẩm, hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử), Phó Thủ tướng cho rằng, ban chuyên án đã nỗ lực từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, hạn chế những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, Phó Thủ tướng đề nghị, thứ nhất, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, dựa trên 3 trụ cột là: “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”, coi trọng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, "ngáo đá” gây ra các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thứ tư, đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đề nghị các bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, NN-PTNT tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

Thứ năm, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, trước hết là với các nước có chung đường biên giới để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm ngay từ các nước bạn, thậm chí từ khu vực “Tam giác vàng”.

Thứ sáu, tăng cường nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy; có chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác.