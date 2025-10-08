80 khung hình ấn tượng về Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 10-8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20, năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình”.

Du khách tham quan tại triển lãm

Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm nhiếp ảnh sinh động, ghi lại những dấu ấn phát triển mạnh mẽ của Hà Nội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, phản ánh diện mạo thủ đô hiện đại, văn minh và đậm đà bản sắc. Qua góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ, công chúng cảm nhận một Hà Nội năng động, tiên phong trong đổi mới, truyền cảm hứng cho cả nước.

Cắt băng khai mạc triển lãm Hà Nội trong tôi

Triển lãm gồm hai phần chính. Phần thứ nhất: “Hà Nội vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp”, tái hiện những chuyển biến tích cực khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, với hình ảnh cán bộ phục vụ tận tâm, người dân phấn khởi khi các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng.

Phần thứ hai với tên gọi “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Mốc son trong kỷ nguyên mới” đã khắc họa những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đô thị, cùng hình ảnh sôi động của các sự kiện lớn như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết, sau 20 năm tổ chức, “Hà Nội trong tôi” đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên ý nghĩa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của thủ đô và con người Hà Nội. Từ một sân chơi nhỏ của các nghệ sĩ cao tuổi, triển lãm nay đã trở thành thương hiệu văn hóa uy tín, thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng.

Triển lãm mở cửa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến hết ngày 12-10, sau đó tiếp tục được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long đến ngày 21-10.

MAI AN