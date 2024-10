Phát huy khí thế 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai đã có một số ý kiến liên quan tới Luật Thủ đô sửa đổi; quy hoạch Thủ đô; việc sắp xếp các đơn vị hành chính; sửa đổi, bổ sung quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, úng ngập… và một số nội dung khác.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với các cử tri của đơn vị bầu cử số 4

Trao đổi với các cử tri, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế - xã hội của Thủ đô tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, GRDP tiếp tục duy trì tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ, quý III-2024 tăng 6,06%; thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt trên 376.000 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà cho người lao động

Đồng thời, TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, ứng phó cơn bão số 3; kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm… cho các địa phương, người dân vùng ngập úng; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", thành phố đã chủ động điều chỉnh quy mô các sự kiện và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đã được Trung ương, các cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Đề cập về một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, những hoạt động này đã khích lệ sự tự hào, khơi dậy truyền thống hào hùng của Thủ đô, tạo tâm thế cống hiến, vượt qua những khó khăn, thách thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đang quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, như tổ chức triển khai Luật Thủ đô; thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến vành đai để góp phần mở rộng không gian phát triển tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội. TP Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cả hệ thống chính trị cùng mỗi cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân phát huy tinh thần khí thế của 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, niềm tự hào về Thủ đô và đất nước; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng chủ động nắm bắt, phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới; thực sự là Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trái tim của cả nước.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng 50 suất quà đến công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị bầu cử số 4.

