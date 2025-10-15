Cà Mau: Khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Ngày 15-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là tại xã Trần Phán. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 30.000m², gồm quảng trường trung tâm, cụm tượng đài chiến thắng cao 15,3m, ngang 16,45m, nhà truyền thống, bia ghi danh liệt sĩ và khu vực lưu niệm, tổng vốn đầu tư hơn 106 tỷ đồng.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lữ Văn Hùng tặng quà cho các nhân chứng lịch sử Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, di tích gắn liền với chiến thắng ngày 23-11-1963, khi quân và dân Cà Mau dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Quân khu 9 và Tỉnh ủy Cà Mau đã đồng loạt tấn công, tiêu diệt Chi khu Cái Nước - Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là, làm phá sản chiến thuật "trực thăng vận" và "quốc sách ấp chiến lược" của Mỹ - Ngụy ở miền Nam.

Chiến thắng này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Cà Mau, thể hiện sự sáng tạo trong kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, góp phần củng cố niềm tin vào đường lối kháng chiến của Đảng. Năm 2016, di tích chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Ngô Vũ Thăng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND xã Trần Phán quản lý, sử dụng công trình thật tốt; phối hợp các đơn vị liên quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, nghiên cứu học tập, tham quan du lịch; đồng thời, tiếp tục tổ chức sưu tầm hiện vật, hồ sơ, tư liệu lịch sử, đảm bảo nguồn tư liệu phong phú phục vụ bà con nhân dân.

TẤN THÁI