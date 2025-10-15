Gặp mặt những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa

Đến dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh chương trình

Tại chương trình, ông Trần Minh Xiêm, Trưởng Ban Chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất Hội Trường Sơn TPHCM, cho biết, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hai vạn chị em đã vào Trường Sơn và vượt qua mưa bom bão đạn để góp phần viết lên bản hùng ca Trường Sơn.

Đại biểu tham dự chương trình

Các nữ giao liên luôn đảm bảo đưa đón, bố trí nơi ăn ở cho hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh ra vào chiến trường bí mật, an toàn. Nữ thông tin, cơ yếu, quân y ngày đêm bám sát tuyến đường để phục vụ cho các lực lượng vượt trọng điểm đưa hàng vào an toàn. Các chị em làm nhiệm vụ vận tải bằng sức người đã bất chấp hy sinh để vận chuyển vũ khí, hàng hóa phục vụ cho các hướng chiến trường…

Ban tổ chức tặng hoa nữ đại biểu và Ban Công tác nữ thuộc Hội Trường Sơn TPHCM

Trong buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Bình, Ban Công tác nữ, Hội Trường Sơn TPHCM, kể về những năm tháng sống và rèn luyện ở Trường Sơn. “Đó là ký ức của một thời chúng tôi chia bom, sẻ đạn, cơm muối rau rừng bên nhau, san sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng đọc chung lá thư, cùng nằm, ngồi chung chiếc võng, đắp chung chiếc chăn mỏng cho đỡ rét, trải qua cơn sốt rét co quắp chân tay… Những kỷ niệm đó đã hằn sâu trong ký ức, tôi không thể nào quên”, bà Nguyễn Thị Bình nói.

Khi gặp lại sau chiến tranh, bà thương lắm những đồng đội là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam, người bạn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. “Đó là động lực để tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm công việc nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình Trường Sơn”, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bình trao tặng quà cho hội viên nữ khó khăn tại chương trình

Nhiều năm qua, bà đã tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ kinh phí, xóa đói giảm nghèo, tham gia cứu trợ bão lụt, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn… Gia đình bà cũng đã tài trợ xây dựng “Bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cuba”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình

Sau khi nghe các câu chuyện, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động chia sẻ: “Đây là cuộc gặp gỡ rất đặc biệt, cho tôi được gặp gỡ những nữ chiến sĩ Trường Sơn thời ấy. Mỗi câu chuyện, mỗi khía cạnh đã phản ánh về “Trường Sơn một thời con gái” gian khổ mà anh hùng. Đặc biệt, thấy rõ nhất là tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Đến hôm nay, các chị vẫn giữ trọn tấm lòng ấy, luôn quan tâm, sẻ chia với đồng đội, tích cực đóng góp cho cộng đồng, làm những việc ý nghĩa cho xã hội”, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Đồng chí Trương Mỹ Hoa bày tỏ mong muốn các nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời; tiếp tục truyền lửa, giáo dục thế hệ trẻ và góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

CẨM TUYẾT