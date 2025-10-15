Nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-Sook giao lưu với bạn đọc Việt Nam

Từ Hàn Quốc, nhà văn Shin Kyung-Sook sẽ sang Việt Nam giao lưu với bạn đọc. Chương trình do Nhã Nam tổ chức, nhân dịp tác phẩm Phút biệt ly của bà vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Nhà văn Shin Kyung-Sook là một cái tên quen thuộc với độc giả Việt Nam. Từ tác phẩm đầu tiên được ra mắt Hãy chăm sóc mẹ, đã lấy không ít nước mắt của bạn đọc. Ra mắt tại Việt Nam đã hơn mười năm, tác phẩm này vẫn được xem là một trong những tiểu thuyết Hàn Quốc có sức sống bền bỉ nhất. Cuốn sách như một dấu mốc quan trọng, mở lối để văn học Hàn Quốc đến gần hơn với độc giả Việt.

Nhà văn Shin Kyung-Sook nổi tiếng khắp thế giới từ năm 2009 khi ra mắt tiểu thuyết "Hãy chăm sóc mẹ". Ảnh: NHÃ NAM

Sau Hãy chăm sóc mẹ, nhiều tác phẩm của nhà văn Shin Kyung-Sook lần lượt được giới thiệu tại Việt Nam như: Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi, Cô gái viết nỗi cô đơn, Chuyện kể trăng nghe, Hãy chăm sóc cha. Và mới đây là Phút biệt ly (Nhã Nam và NXB Hà Nội).

Chia sẻ về tác phẩm mới này, tác giả Shin Kyung-Sook cho biết: “Khi nghĩ về lời tạm biệt, ta thường buồn vì chưa bao giờ biết cách chia tay cho trọn vẹn. Tôi muốn các nhân vật và cả người đọc có một khoảng lặng để khép lại những cuộc chia ly trong lòng mình”.

Các tác phẩm của nhà văn Shin Kyung-Sook được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: NHÃ NAM

Phút biệt ly được viết dưới dạng ba lá thư, ba câu chuyện trong dòng chảy lịch sử, nơi những con người mang vết thương mất mát tìm cách viết ra những điều chưa kịp nói với người đã rời đi. Tác phẩm dành cho những ai đang học cách đứng vững giữa những khoảng trống của đời sống. Không hối thúc người đọc phải quên đi nỗi đau, Shin Kyung-Sook nhẹ nhàng dẫn họ đến với sự chấp nhận, và mỗi cuộc chia xa đều trở thành một cơ hội để con người tìm lại chính mình.

"Phút biệt ly" là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Shin Kyung-Sook vừa được ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: NHÃ NAM

Chương trình giao lưu, trò chuyện với nhà văn Shin Kyung-Sook sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 18-10 tại Nhã Nam Book Store (tầng 4, Lotte Mall West Lake Hanoi, số 272, đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội).

Với mục tiêu đưa các tác giả quốc tế đến gần hơn với độc giả Việt, trước đó, vào tháng 3 năm nay, Nhã Nam đã mời nhà văn Cho Chang-In sang Việt Nam giao lưu với bạn đọc. Nhà văn Cho Chang-In là tác giả của nhiều tiểu thuyết gây được tiếng vang như: Bố con cá gai, Khu tập thể hạnh phúc, Người gác hải đăng. Trong đó, tiểu thuyết Người gác hải đăng được sáng tác trong thời gian nhà văn Cho Chang-In lưu trú tại Mũi Né.

QUỲNH YÊN