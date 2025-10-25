Á hậu Nguyễn Thu Ngân sẽ dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2025

Ngày 25-10, Công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa chính thức công bố Á hậu Nguyễn Thu Ngân sẽ là đại diện tham dự cuộc thi năm nay.

Thu Ngân là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 29-1-2026 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như “Cầu nối giữa các châu lục”, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Sinh năm 2003 tại Cà Mau, Á hậu Nguyễn Thu Ngân sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thiện cảm cùng phong thái dịu dàng đặc trưng của người con gái miền Tây Nam bộ.

Thu Ngân tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025, từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, đạt danh hiệu Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023.

Nhan sắc khả ái của Á hậu Thu Ngân

Không chỉ sở hữu phong thái điềm tĩnh và nguồn năng lượng tích cực, Thu Ngân còn gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo cùng tinh thần cầu tiến. Những yếu tố này đã giúp cô được lựa chọn là người tiếp nối các người đẹp từng có thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Ngọc Hằng.

Cô sẽ lên đường đến Ai Cập từ ngày 14-1-2026 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, trước khi tham gia đêm chung kết ngày 29-1-2026.

TIỂU TÂN