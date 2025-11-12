AgroViet 2025: Mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản Việt

Sáng 12-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 – AgroViet 2025 với quy mô gần 250 gian hàng đến từ 24 tỉnh, thành phố trong nước và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội chợ AgroViet 2025 sáng 12-11

Sự kiện diễn ra tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), kéo dài đến hết ngày 16-11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, năm 2025, xuất khẩu nông – lâm – thủy sản Việt Nam dự kiến đạt 70 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, phát biểu khai mạc

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, AgroViet 2025 được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu và các địa phương, giúp giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới, tăng cường hợp tác thương mại trong và ngoài nước. Hội chợ năm nay còn tập trung trình diễn mô hình nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, qua đó thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất và nâng cao giá trị nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, AgroViet 2025 đóng vai trò nền tảng xúc tiến thương mại trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp tìm đầu ra bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, đưa nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.

PHÚC HẬU