Ai Cập, Mỹ và Israel thảo luận về sơ tán công dân nước ngoài khỏi Gaza

Báo Ahram Online của Ai Cập ngày 12-10 dẫn báo cáo của Axios cho biết Ai Cập, Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng thiết lập một hành lang an toàn cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza.

Theo báo cáo của Axios, hiện hơn 500 người Mỹ và công dân các nước khác, bao gồm nhân viên Liên hợp quốc (LHQ), nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và nhà báo, đang bị mắc kẹt ở Dải Gaza do các cửa khẩu biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập đều bị đóng.

Báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel cho hay Israel và Ai Cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc về tạo ra một hành lang an toàn từ Gaza cho các công dân Mỹ và người nước ngoài. Tuy nhiên, hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp, bởi nó đòi hỏi một số hình thức ngừng bắn. Israel đã tuyên bố "tình trạng chiến tranh" hôm 7-10 và không ngừng tấn công Dải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào các thành phố của Israel.

Trong khi đó, nhà máy điện duy nhất tại Gaza đã ngừng hoạt động sau khi Israel cắt nguồn cung cấp điện và hàng hóa, bao gồm thuốc men, thực phẩm, nhiên liệu và nước.

Các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người, trong khi khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Ngày 12-10, Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế sẵn sàng cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza.

Hôm 10-10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby khẳng định Mỹ ủng hộ việc sơ tán dân thường một cách an toàn. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu thương vong cho dân thường trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Biden nêu rõ Israel nên tuân thủ các quy tắc chiến tranh trong các hành động của mình ở Gaza.