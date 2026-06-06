Sức sống cơ sở

Cũng là "đu trend"!

SGGP

- Mấy năm nay, tuổi trưởng thành của con cháu mình ngày càng “trẻ hóa”.

- Anh Tư nói cứ như chuyên gia… Mà trưởng thành rồi trẻ hóa, là sao?

- Trước đây 18 tuổi mới được coi là trưởng thành, là cột mốc đánh dấu bước đầu hoàn thiện về thể chất, tinh thần của một con người. Sao giờ hạ xuống 15 tuổi rồi 11 tuổi, thậm chí vừa xong lớp lá đã được làm lễ… trưởng thành.

- Là anh đề cập tới lễ lạc cuối năm học ở lớp cuối cấp chớ gì. Tui thấy cũng hơi kỳ kỳ khi cho bọn trẻ mới hết lớp 5, lớp 9 xúng xính lễ phục cử nhân, tiến sĩ. Cái này giống như “gặt lúa non”… Nhưng thôi, vui mà.

- Vui, nhưng nhà trường nên chuẩn, chỉnh. Không thể “đu trend” theo kiểu “ai sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo”…

CÔ TÁM

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Anh Tư Vừa xong Lễ phục Làm bậy Gặt lúa Xúng xính Hạ xuống Lớp 5 Trẻ hóa du trend lễ tốt nghiệp

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