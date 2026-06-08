Trên cao, nhìn xuống

Chiều cuối tuần, nhóm trẻ đang vui chơi ở hành lang chung cư. Tiếng cười nói còn rộn ràng thì bỗng “xoảng”, một chiếc ly từ đâu trên cao rơi xuống, vỡ tan, mảnh văng tung tóe. Cả nhóm giật mình nép vào tường. May là chiếc ly không rơi trúng ai. May thôi, chứ nếu lệch thêm chút nữa thì hậu quả khó lường.

Ở chung cư, những chuyện như vậy không còn là hiếm. Có khi là chiếc ly, món đồ chơi, chai nước, móc áo bị trẻ nhỏ quăng qua cửa sổ. Có khi là nước tưới cây từ ban công tầng cao văng xuống… người bên dưới bất an thật sự.

Sống trong chung cư là sống trong một cộng đồng theo chiều thẳng đứng. Căn hộ là không gian riêng, nhưng ban công, cửa sổ, logia lại có thể tác động trực tiếp đến lối đi, sân chơi. Một chậu cây tưới quá tay, một đứa trẻ không được nhắc nhở khi chơi gần cửa sổ đều có thể gây phiền toái, thậm chí nguy hiểm cho người khác.

Ban quản lý có thể nhắn tin trên nhóm cư dân, dán khuyến cáo ở thang máy. Nhưng nhắc mãi cũng khó hiệu quả nếu mỗi hộ không tự giữ ý thức từ trong nhà mình. Sống trên cao không chỉ cần tầm nhìn đẹp, mà còn cần một ý thức đủ cao để không làm phiền, làm nguy hiểm cho người bên dưới.

ĐÔNG SƠN