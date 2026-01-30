Sức sống cơ sở

Ấm áp chương trình "Xuân Tuổi trẻ"

Sáng 30-1, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình Xuân Tuổi trẻ, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cô Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu trao quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu trao quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao 50 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Tam Thắng và 16 suất quà cho các sinh viên nghèo vượt khó đang theo học tại trường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 20 triệu đồng do Đoàn Thanh niên, Công đoàn cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đóng góp.

b1.jpg
Lãnh đạo nhà trường trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Nâng niu giỏ quà Tết trên tay, bà Huỳnh Thị Loan Anh (khu phố 21) không giấu được sự xúc động cho biết, chồng mất đã gần 20 năm, bà Loan Anh nay đã 70 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn làm công việc dọn dẹp tại các nhà hàng, quán ăn để mưu sinh. Hơn nữa bà còn phải chăm lo cho cha mẹ già đã gần 90 tuổi. Với bà, món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần cho cả gia đình khi Tết đã cận kề.

b.jpg
Kinh phí thực hiện chương trình do Đoàn Thanh niên, Công đoàn cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường vận động ủng hộ

Còn em Võ Thanh Khang, sinh viên năm 2 ngành Quản trị khách sạn chia sẻ, cha làm nghề biển, thường xuyên xa nhà; mẹ nội trợ, nuôi ba con ăn học. Để tiết kiệm, Khang không thuê trọ mà tự đi và về hơn 30 km mỗi ngày. Em còn đi làm thêm để trang trải sinh hoạt và học phí. “Sự quan tâm, yêu thương của các thầy cô không chỉ đem đến cho gia đình em một cái Tết ấm áp hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục cố gắng trong cuộc sống”, Khang nói.

KHÁNH CHI

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu trao quà Tết hoàn cảnh khó khăn sinh viên phường Tam Thắng TPHCM Xuân Tuổi trẻ

