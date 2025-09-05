Ấm áp lễ khai giảng "đặc biệt" ở Gia Lai

Sáng 5-9, hơn 760.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học 2025-2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các ngôi trường trong tỉnh rực rỡ cờ hoa, ngập tràn niềm hân hoan của các em học sinh, thầy cô và phụ huynh.

Sáng 5-9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến dự lễ khai giảng tại nhiều trường học, động viên thầy trò bước vào năm học mới. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao quà, học bổng cho các em học sinh trong ngày khai giảng

Lãnh đạo phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) trao quà cho các học sinh ở Trường THPT Trưng Vương

Tại Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), không khí khai giảng diễn ra trang trọng, ấm áp. Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh, chính quyền địa phương cùng tập thể nhà trường.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ, hòa nhịp trong tiếng trống khai trường, niềm vui thêm trọn vẹn dù việc tiếp nhận thông tin phải thông qua ngôn ngữ ký hiệu.

Các em học sinh ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn trong lễ khai giảng năm học mới

Hiệu trưởng Trần Thị Thúy Nga cho biết, năm học 2025-2026, trường có 18 lớp với 155 học sinh, đều là trẻ khuyết tật nghe - nói, khuyết tật trí tuệ. Nhiều năm qua, nhà trường đã vượt khó, đạt nhiều thành tích.

Đặc sắc những tiết mục văn nghệ tại Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

Ấm áp lễ khai giảng của các em học sinh "đặc biệt" ở Quy Nhơn

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của tập thể nhà trường trong công tác dạy học cho học sinh. Ông nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm mở rộng quy mô, tạo thêm sân chơi bổ ích, nâng cao điều kiện học tập cho các em.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao quà, học bổng cho các em học sinh ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

* Tại xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), lễ khai giảng diễn ra ấm áp, cảm xúc với 271 học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS. Năm nay, xã đảo đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, điều động thêm 3 giáo viên từ TP Quy Nhơn ra giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đây.

Các "mầm non" ở xã đảo Nhơn Châu rạng rỡ trong lễ khai giảng năm học mới

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thiếu thốn, cả giáo viên lẫn cơ sở vật chất, phòng học, song năm học 2024-2025, Trường Tiểu học - THCS ở xã đảo Nhơn Châu vượt khó, gặt hái nhiều thành quả. Trong đó, trường có 87 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, chiếm gần 44%, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập trên 90%...

Bước vào năm học 2025-2026, Trường Tiểu học - THCS Nhơn Châu đón 207 học sinh, chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh. Hiệu trưởng Châu Huỳnh Công Thành cho biết, dù ở nơi đầu sóng ngọn gió với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, chất lượng giáo dục của trường ngày càng cải thiện. “Bước vào năm học mới, tập thể nhà trường nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cải thiện chất lượng giáo dục, đưa tri thức đến với học sinh nơi đầu sóng ngọn gió, xóa bỏ ‘ranh giới’ giữa đất liền và hải đảo”, thầy Châu Huỳnh Công Thành chia sẻ.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, chia sẻ: “Năm nay, ngành giáo dục xã Nhơn Châu có nhiều khởi sắc, các em học sinh có điều kiện tiếp cận gần hơn với tri thức. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số lan tỏa, xã đảo cũng được hưởng lợi, giúp việc dạy và học ngày càng thuận lợi hơn”.

Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong ngày khai giảng năm học mới ở xã đảo Nhơn Châu

Các em học sinh ở xã đảo Nhơn Châu rực rỡ trong lễ khai giảng năm học mới

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai trao quà cho các học sinh xã đảo Nhơn Châu

Dịp này, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cùng đoàn công tác đã trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh các bậc Tiểu học, THCS ở xã đảo Nhơn Châu. Ngoài ra, nhiều đơn vị cũng đã dành tặng các phần quà ý nghĩa đến các học sinh khó khăn ở xã đảo này.

