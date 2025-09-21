Ấm áp “Bữa cơm 0 đồng” tại đặc khu Côn Đảo

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, động viên và cùng dùng bữa cơm thân mật với hơn 150 người dân.

Ngày 21-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã dự chương trình “Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân” do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo tổ chức.

Cùng dự có lãnh đạo một số cơ sở y tế TPHCM, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo và hơn 150 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, động viên và cùng dùng bữa cơm thân mật với hơn 150 người dân. Những suất cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm đã góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Theo Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, Chương trình “Bữa cơm 0 đồng” nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Những mâm cơm ấm áp, nghĩa tình không chỉ là một bữa ăn, mà còn mang thông điệp về sự đùm bọc và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú vui vẻ trò chuyện với người dân

Là một người dân xa quê đến Côn Đảo làm ăn, chị Hứa Thị Cẩm Giang, khu dân cư số 5, chia sẻ, bữa cơm rất ngon, có đầy đủ món, các anh bộ đội phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao ý tưởng thực hiện “Bữa cơm 0 đồng” của các đơn vị tại đặc khu Côn Đảo. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đối với gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân nơi đảo xa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tại Côn Đảo sẽ có thêm nhiều sáng kiến hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ chương trình “Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân tại đặc khu Côn Đảo

Cũng tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu tham dự đã cùng chung tay ủng hộ Chương trình "Bữa cơm 0 đồng", với mong muốn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

PHÚ NGÂN