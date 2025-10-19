Hơn 2.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão

Sự kiện diễn ra với lộ trình 2km qua các tuyến đường Hạ Long - Bạch Dinh - Quang Trung. Chỉ trong buổi sáng, chương trình quyên góp được hơn 150 triệu đồng, gồm 125 triệu đồng quét mã QR và 25 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.
Trước đó, ngày 18-10, phường Vũng Tàu tổ chức chương trình văn nghệ và đấu giá ảnh nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào”; Ngày hội tô tượng “Chia sẻ yêu thương”, thu hút đông cán bộ , công chức, người dân và các doanh nghiệp tham gia.
Các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sẻ chia và đoàn kết cộng đồng.
Tính đến sáng 19-10, các hoạt động “Vì người nghèo” và đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 của phường Vũng Tàu đã gây quỹ được hơn 467 triệu đồng.