Hơn 2.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão

Sáng 19-10, hơn 2.000 người tại phường Vũng Tàu tham gia Ngày hội đi bộ “Bước chân vì sức khỏe - Chung tay vì đồng bào”.

IMG_9998.jpeg
Chương trình thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công chức tham gia

Sự kiện diễn ra với lộ trình 2km qua các tuyến đường Hạ Long - Bạch Dinh - Quang Trung. Chỉ trong buổi sáng, chương trình quyên góp được hơn 150 triệu đồng, gồm 125 triệu đồng quét mã QR và 25 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

IMG_9997.jpeg
Chương trình đi bộ sáng 19-10 đã gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ số tiền 150 triệu đồng

Trước đó, ngày 18-10, phường Vũng Tàu tổ chức chương trình văn nghệ và đấu giá ảnh nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào”; Ngày hội tô tượng “Chia sẻ yêu thương”, thu hút đông cán bộ , công chức, người dân và các doanh nghiệp tham gia.

IMG_0001.jpeg
Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu phát biểu khai mạc chương trình

Các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sẻ chia và đoàn kết cộng đồng.

IMG_0002.jpeg
Tối 19-10, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức chương trình văn nghệ "Chung tay vì người nghèo"

Tính đến sáng 19-10, các hoạt động “Vì người nghèo” và đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 của phường Vũng Tàu đã gây quỹ được hơn 467 triệu đồng.

TRÚC GIANG

